《經濟通通訊社５日專訊》英國首相文翠珊辦公室否認有報道有關在脫歐後英國會暫時保留
在歐盟關稅區內，以避免在北愛爾蘭出現硬邊界的報道，指責這個說法是純屬猜測，強調９５％
的脫歐協議現已敲定，協商正在進行中。
英國《星期日泰晤士報》報道稱，英國與歐盟已就計劃達成共識，文翠珊內閣明日將開會討
論該計劃，而文翠珊則希望在周五前能夠取得足夠的進展，好讓歐盟能宣布召開特別峰會。
（ｍｎ）
05/11/2018 09:18
【脫歐之後】英國首相辦公室否認英國與北愛暫留歐盟關稅區的報道
《經濟通通訊社５日專訊》英國首相文翠珊辦公室否認有報道有關在脫歐後英國會暫時保留
在歐盟關稅區內，以避免在北愛爾蘭出現硬邊界的報道，指責這個說法是純屬猜測，強調９５％
的脫歐協議現已敲定，協商正在進行中。
英國《星期日泰晤士報》報道稱，英國與歐盟已就計劃達成共識，文翠珊內閣明日將開會討
論該計劃，而文翠珊則希望在周五前能夠取得足夠的進展，好讓歐盟能宣布召開特別峰會。
（ｍｎ）
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