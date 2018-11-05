《經濟通通訊社５日專訊》北韓警告，如果美國不取消制裁，平壤可能會重啟重啟核武活動
，這表明北韓不會在與美國的核談判中做出更多讓步。
北韓朝鮮外務省通過官方新聞機構發表的一份聲明稱，如果美國繼續表現傲慢，任何立場不
作改變，北韓可能會繼續擴大核武庫。
此前北韓已經一再要求美國取消制裁，稱已經做出重大讓步，包括廢除一個導彈發射基地及
一處核武器測試設施。（ｍｎ）
05/11/2018 11:07
【朝鮮局勢】北韓威脅若美國不解除制裁將重啟核武活動
《經濟通通訊社５日專訊》北韓警告，如果美國不取消制裁，平壤可能會重啟重啟核武活動
，這表明北韓不會在與美國的核談判中做出更多讓步。
北韓朝鮮外務省通過官方新聞機構發表的一份聲明稱，如果美國繼續表現傲慢，任何立場不
作改變，北韓可能會繼續擴大核武庫。
此前北韓已經一再要求美國取消制裁，稱已經做出重大讓步，包括廢除一個導彈發射基地及
一處核武器測試設施。（ｍｎ）
|興證快訊05/11/2018
藍籌季績
|國際動態05/11/2018
選舉為王對華「休戰」 特式緩兵之計
|中國故事02/11/2018
【進博會】首屆進博會推廣中國正面形象 料公布擴大開放新政
|FOCUS02/11/2018
【FOCUS】放低電話即祭「中國計劃」 慎防侵侵「兵不厭詐」
|中國故事02/11/2018
【呵護民企】中央高規格座談會撐民營經濟 列席民企股價獲提振
|國際動態02/11/2018
特朗普拉票 打強硬反移民牌
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
社創SoIN
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰