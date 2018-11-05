【朝鮮局勢】北韓威脅若美國不解除制裁將重啟核武活動

《經濟通通訊社５日專訊》北韓警告，如果美國不取消制裁，平壤可能會重啟重啟核武活動

，這表明北韓不會在與美國的核談判中做出更多讓步。

北韓朝鮮外務省通過官方新聞機構發表的一份聲明稱，如果美國繼續表現傲慢，任何立場不

作改變，北韓可能會繼續擴大核武庫。

此前北韓已經一再要求美國取消制裁，稱已經做出重大讓步，包括廢除一個導彈發射基地及

一處核武器測試設施。（ｍｎ）

