《經濟通通訊社５日專訊》南韓政府官員表示，在美國對伊朗的制裁生效之際，南韓已獲得
美國豁免，可以繼續進口伊朗石油。
美國開始對伊朗重啟制裁時，將暫時允許八個進口地繼續購買伊朗石油。根據美國法律，豁
免期最長可達１８０日。
南韓是全球第五大原油進口國，主要從伊朗採購超輕質原油，南韓政府官員稱，石油對經濟
至關重要，如果受到對伊朗制裁的衝擊，就會對整體經濟構成嚴峻挑戰。（ｍｎ）
05/11/2018 15:22
【油市博奕】南韓獲得美國豁免，可以繼續入口伊朗石油
《經濟通通訊社５日專訊》南韓政府官員表示，在美國對伊朗的制裁生效之際，南韓已獲得
美國豁免，可以繼續進口伊朗石油。
美國開始對伊朗重啟制裁時，將暫時允許八個進口地繼續購買伊朗石油。根據美國法律，豁
免期最長可達１８０日。
南韓是全球第五大原油進口國，主要從伊朗採購超輕質原油，南韓政府官員稱，石油對經濟
至關重要，如果受到對伊朗制裁的衝擊，就會對整體經濟構成嚴峻挑戰。（ｍｎ）
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