【企業盈警】舍圖控股（０８３９２）料中期業績錄得虧損

《經濟通通訊社５日專訊》舍圖控股（０８３９２）預料，公司截至今年９月３０日止上半

年財年將錄得股東應佔虧損，主要由於收益減少；錄得的毛利率較低；銷售及分銷開支增加；及

經扣除上市開支（屬非經常性性質）的行政及其他經營開支增加所致。

公司計劃１１月９日公布中期業績。（ｕｌ）

