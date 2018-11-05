《經濟通通訊社５日專訊》舍圖控股（０８３９２）預料，公司截至今年９月３０日止上半
年財年將錄得股東應佔虧損，主要由於收益減少；錄得的毛利率較低；銷售及分銷開支增加；及
經扣除上市開支（屬非經常性性質）的行政及其他經營開支增加所致。
公司計劃１１月９日公布中期業績。（ｕｌ）
05/11/2018 08:45
【企業盈警】舍圖控股（０８３９２）料中期業績錄得虧損
《經濟通通訊社５日專訊》舍圖控股（０８３９２）預料，公司截至今年９月３０日止上半
年財年將錄得股東應佔虧損，主要由於收益減少；錄得的毛利率較低；銷售及分銷開支增加；及
經扣除上市開支（屬非經常性性質）的行政及其他經營開支增加所致。
公司計劃１１月９日公布中期業績。（ｕｌ）
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