《經濟通通訊社５日專訊》新城悅控股（０１７５５）明日（６日）掛牌，今日於輝立暗盤
交易系統，開市價２﹒９５元，較招股價２﹒９元高出１﹒７２％，每手１０００股，不計手續
費賺５０元。
此外，該股於耀才證券暗盤交易系統中，報２﹒９６元，較招股價高２﹒０７％。（ｕｌ）
05/11/2018 16:17
【新股上市】新城悅控股暗盤開報２﹒９５元，高上市價近２％
《經濟通通訊社５日專訊》新城悅控股（０１７５５）明日（６日）掛牌，今日於輝立暗盤
交易系統，開市價２﹒９５元，較招股價２﹒９元高出１﹒７２％，每手１０００股，不計手續
費賺５０元。
此外，該股於耀才證券暗盤交易系統中，報２﹒９６元，較招股價高２﹒０７％。（ｕｌ）
|FOCUS05/11/2018
【FOCUS】大大進博會承諾擴開放 惟「大海論」暗示不懼反面
|興證快訊05/11/2018
藍籌季績
|國際動態05/11/2018
選舉為王對華「休戰」 特式緩兵之計
|中國故事02/11/2018
【進博會】首屆進博會推廣中國正面形象 料公布擴大開放新政
|FOCUS02/11/2018
【FOCUS】放低電話即祭「中國計劃」 慎防侵侵「兵不厭詐」
|中國故事02/11/2018
【呵護民企】中央高規格座談會撐民營經濟 列席民企股價獲提振
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
社創SoIN
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰