《談國論企－黎偉成》習冀擴中美經貿合作願望成現實

《談國論企》中國國家主席習近平２０１８年１１月１日應約同美國總統特朗普通電話時，

語重深長地申明「我們要努力把這種願望變為現實」，而所指的「我們兩人對中美關係健康穩定

發展、擴大中美經貿合作」，為「都有良好的願望」。且看特朗普能否在中美關係尤其是經貿合

作如一眾期望的釋出應有正面和良性善意的同時，務實地實踐承諾，更重要的是還要狠狠地改善

其單邊主義和保護主義思維和行徑，世界始有和平穩定之望。



＊習近平對特朗普新約與舊行顯然存重大戒心＊



對習、特此番之通話及其主要內容，我之解讀主要有好幾個方面：（一）據新華社的報道為

這是「中國國家主席習近平應約同美國總統特朗普通電話」。此語之重點，為通電話乃習近平為

「應約」的一方，故這是由特朗普主動提出的。特朗普過去一個多月以來一直強調「中國對美國

貿易不公平」，不僅反覆表示「兩國短期沒有貿談的空間」，更認為「中國經濟已開始受到重大

衝擊」，卻「低聲下氣」要與習近平電話對話，原因肯定是（Ｉ）要在美國中期選舉之前爭取當

地的（ｉ）與中國有重大業務聯繫甚至在華有重大投資的美國企業的選票，和（ｉｉ）減低在美

華裔人士的反感，同樣是為了選票的問題而為之。

即使（ＩＩ）中期選舉表面看來未必對兩年後的大選有十分直接的影響，但一旦共和黨在此

番選舉中未能在特別是眾議院中保持現有的議席，所衍生的問題起碼有（ｉｉｉ）可能有更多共

和黨議員加大對特朗普劣思劣策劣行的反感和反對聲音，由是（ｉｖ）特朗普於必須經由參、眾

兩院審批通過的重大政策事項，也就會遇到重大的壓力，最現眼者當然是美國聯邦政府的債務額

度已達近６年的高位，而減稅措施會使收入不斷減少和赤字增大，要在參、眾兩院比較少困難地

通過增加財赤上限議案，難之哉矣！

此為特朗普得「被逼」打電話「求救」於習近平。

更重要之處，為（二）習近平同意和與特朗普通電話之時，特別提出「我們兩人對中美關係

健康穩定發展、擴大中美經貿合作都有良好的願望，我們要努力把這種願望變為現實」，乃切中

時弊之言，因（１）習近平所指「我們兩人」的「良好願望」是「都有」，而不是簡簡單單的

「有」良好願望，問題在於「都」字，「都有」是有潛伏的不一定肯定性，「有」就是切切實實

之意。

從新華社報道的字裡間，我有感習近平對特朗普突然而來的電話邀約頗為「奇怪」，又不應

約不得，由是整個報道最惹人注目者為（２）習近平強調「我們要努力把這種願望變為現實」。

「願望」是虛，現實當然是實，故習近平之「現實」論，顯然是對特朗普力簽之「城下盟」作出

一個重大的「鞭策」，此因特朗普居然可以在中美貿易磋商之於６月底前達成如斯重大的《聯合

聲明》，作出完完全全的「反誨」。我對此廝極其奸商本質之行確確切切的失信心，亦是廣世之

想。



＊特朗普言合作只單向表願繼續擴大對華出口＊



由是（三）習近平願同特朗普在出席阿根廷二十國集團Ｇ２０領導人峰會期間再次會晤，更

十分明確地指出「兩國經濟團隊要加強接解，就雙方關切問題開展磋商，推動中美經貿問題達成

一個雙方都能接受的方案」，雙方「能接受的方案」當然重要，但重點亦在「都」字，因為中方

提出雙方的方案，美方「都」接受，但特朗普一下子又反誨，連中美貿易磋商所達成之《聯合聲

明》「都」可以一語反誨，美方「承諾」誰信？

需要指出特朗普是以「美國優先」為「口號」，爭取到大選「勝利」，並在就任之期匆匆推

出許許多多「未經大腦」的單邊主義、保護主義甚至我所指之個人霸道主義所衍生之環球政經危

機。此廝可以「低頭」進行多邊主義又是一大「難項」！

此亦為緣何習近平有點不大客氣地對特朗普說「過去一段時間，中美雙方在經貿領域出現一

些分歧，兩國產業和全球貿易都受到不利影響，這是中方不願看到的」，更重申「中美經貿合作

的本質是互利共贏」。

還須注意的，是（四）特朗普的回應是「美方重視中國經貿合作，願繼續擴大對華出口。兩

國經濟團隊有必要加強溝通磋商」，此語雖云「合作」，但只是單邊地表示「願繼續擴大對華出

口」，那中國對美國出口呢？此廝未有「互利共贏」雙邊之語，僅表「我支持美國企業積極參加

首屆中國國際進口博覽會」，其「美國優先」之「單邊主義、保護主義甚至我所指之個人霸道主

義」死性不改。

正因特朗普劣思惡行已使特別是對中國的環球經貿造成重大的威脅、壓力甚至損失，到如今

仍堅持死性，我對中美貿談不感信心。尤其是貿易談判從來就是需時以談，更需時始達協議之效

！《資深財經評論員 黎偉成》

（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）

