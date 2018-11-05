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即市新聞

05/11/2018 09:32

《異動股》潤啤收購喜力中國及香港產銷業務，現逆市升近５％

　　《經濟通通訊社５日專訊》華潤啤酒（００２９１）現報３０﹒２元，升４﹒６８％，盤中
高見３０﹒２元，暫成交達９０萬股，涉資２６１６萬元。
　　潤啤全資附屬華潤雪花啤酒將收購Ｈｅｉｎｅｋｅｎ　Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ在中國
成立的六家公司及喜力香港的全部已發行股本的全部股權，分別主要在中國及香港從事啤酒產品
（包括無酒精啤酒產品）的生產、銷售和經銷業務。據協議，公司將以現金支付的總對價約
２３﹒５５億元。
　　作為交易事項的一部份，華潤啤酒已與Ｈｅｉｎｅｋｅｎ集團簽訂關於在中國大陸、香港及
澳門佔使用Ｈｅｉｎｅｋｅｎ品牌的商標許可協議；並和Ｈｅｉｎｅｋｅｎ集團簽訂關長期戰略
合作關係的框架協議。　
　　六家公司分別為喜力（中國）企業管理有限公司、喜力貿易（上海）有限公司、喜力啤酒（
上海）有限公司、喜力釀酒（廣州）有限公司、喜力釀酒（浙江）有限公司和喜力釀酒（海南）
有限公司。
　　該公司認為，此次交易事項為提供了向高端啤酒市場擴展的重要戰略、長期發展以及價值提
升的機會。
　　現時，恆生指數報２６０５０，跌４３６點或跌１﹒６５％，主板成交２２﹒１７億元。國
企指數報１０５２６，跌１﹒５１％或跌１６１點。上證綜合指數報２６６５，跌１１點或跌０
﹒４１％，成交１８﹒２５億元人民幣。
　
　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　青島啤酒　（００１６８）　　　３３﹒９５元　　　跌１﹒１６％
　　香港生力啤（００２３６）　　　　１﹒０８元　　　無升跌
　　北京控股　（００３９２）　　　４３﹒００元　　　跌０﹒５８％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｓｃ）

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