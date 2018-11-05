《異動股》潤啤收購喜力中國及香港產銷業務，現逆市升近５％

《經濟通通訊社５日專訊》華潤啤酒（００２９１）現報３０﹒２元，升４﹒６８％，盤中

高見３０﹒２元，暫成交達９０萬股，涉資２６１６萬元。

潤啤全資附屬華潤雪花啤酒將收購Ｈｅｉｎｅｋｅｎ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ在中國

成立的六家公司及喜力香港的全部已發行股本的全部股權，分別主要在中國及香港從事啤酒產品

（包括無酒精啤酒產品）的生產、銷售和經銷業務。據協議，公司將以現金支付的總對價約

２３﹒５５億元。

作為交易事項的一部份，華潤啤酒已與Ｈｅｉｎｅｋｅｎ集團簽訂關於在中國大陸、香港及

澳門佔使用Ｈｅｉｎｅｋｅｎ品牌的商標許可協議；並和Ｈｅｉｎｅｋｅｎ集團簽訂關長期戰略

合作關係的框架協議。

六家公司分別為喜力（中國）企業管理有限公司、喜力貿易（上海）有限公司、喜力啤酒（

上海）有限公司、喜力釀酒（廣州）有限公司、喜力釀酒（浙江）有限公司和喜力釀酒（海南）

有限公司。

該公司認為，此次交易事項為提供了向高端啤酒市場擴展的重要戰略、長期發展以及價值提

升的機會。

現時，恆生指數報２６０５０，跌４３６點或跌１﹒６５％，主板成交２２﹒１７億元。國

企指數報１０５２６，跌１﹒５１％或跌１６１點。上證綜合指數報２６６５，跌１１點或跌０

﹒４１％，成交１８﹒２５億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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青島啤酒 （００１６８） ３３﹒９５元 跌１﹒１６％

香港生力啤（００２３６） １﹒０８元 無升跌

北京控股 （００３９２） ４３﹒００元 跌０﹒５８％

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（ｓｃ）

