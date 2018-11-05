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即市新聞

05/11/2018 09:33

《異動股》舜宇（２３８２）瀉近７％暫最差藍籌，蘋果盈測遜預期

　　《經濟通通訊社５日專訊》蘋果公司今季盈利預測遜預期，上周五（２日）於美股大瀉逾６
％，本港上市的蘋果概念股同樣受累。
　　舜宇光學（０２３８２）重挫６﹒７７％，失守８０元，報７５﹒０５元，暫為表現最差藍
籌；而瑞聲科技（０２０１８）亦緊隨其後，現價滑４﹒９９％，報６３﹒７５元。
　　蘋果公司警告今季收入可能不及預期，股價大跌６﹒６％，收市時市值跌至不到１萬億美元
，而蘋果的美國供應商股價亦受壓，並拖累標普科技指數下跌１﹒９％。

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　舜宇光學　　（０２３８２）　　７５﹒０５元　　　跌６﹒７７％
　　瑞聲科技　　（０２０１８）　　６３﹒７５元　　　跌４﹒９９％
　　富智康集團　（０２０３８）　　　０﹒７３元　　　跌３﹒９５％
　　丘鈦科技　　（０１４７８）　　　４﹒０９元　　　跌３﹒３１％
　　比亞迪電子　（００２８５）　　１０﹒７８元　　　跌２﹒００％
　　通達集團　　（００６９８）　　　１﹒００元　　　跌０﹒９９％
　　信利國際　　（００７３２）　　　１﹒２１元　　　跌０﹒８２％
　　高偉電子　　（０１４１５）　　　０﹒９５元　　　無升跌
　　華顯光電　　（００３３４）　　　０﹒６３元　　　無升跌
　　鴻騰精密　　（０６０８８）　　　３﹒４７元　　　升０﹒２９％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｋｌ）

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