  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

05/11/2018 15:29

《外匯達仁－盧楚仁》油價弱不襟風，影響深遠

　　《外匯達仁》今日（５日）美國正式制裁伊朗，理應來說，對油價是一大利好消息。但只可
惜，在這利好消息下，油價反而遭遇重創，估計是以下原因所導致：
　
　　第一﹒環球股市及經濟下行壓力加大，交易員憂慮未來需求減弱而拋售；
　　第二﹒踏入秋天傳統淡季，環球原油需求減弱而下跌；
　　第三﹒中國減小向美國進口原油，令美國原油庫存急劇增加；
　　第四﹒中東地緣政治緊張氣氛相繼淡化及緩和，沙地政府跪低認錯表示不會禁運石油出口來
報復，以及伊朗被制裁的行情早已被消化；
　　第五﹒未來環保能源及電動車普及化，亦會大大削弱未來原油需求。
　
　　基於上述利淡因素下，油價疲莫能興。紐約期油從１０月７６﹒９０美元高位下跌至今已超
過１８％，而且全無反彈之力。之前所判斷的支持位已一一到達，估計後市有機會邁向
５８﹒２８美元及５８﹒０８美元的支持區，若失守５８美元的話，便應該進一步邁向５５﹒２
２美元。
　
＊期油牛市應告一段落＊
　
　　紐約期油從２０１６年２月低位２６美元，已大幅攀升至上月的７６﹒９０美元，這三年的
升幅達到１９５％，估計這接近三年的牛市應該告一段落。估計在這情況下，會有以下相關影響


　　第一能源股，相信在油價大跌拖累下，相關的油股會受到負面影響而遭到拋售，投資者應換
馬暫避風頭；
　　第二商品貨幣，因為俄羅斯、澳洲及加拿大均是能源出口國，估計相關貨幣後市走勢繼續悲
觀，尤其是加元，估計後市陸續會挑戰１﹒３２５７及１﹒３３８６低位，如亦都失守的話，便
會再挑戰１﹒３７００至１﹒３８００水平；
　　第三是通脹，眾所周知，影響通脹升跌的其中一個主因便是原油價格，如今油價大幅回落，
如進一步下跌的話，會令到環球主要工業國，已經十分溫和的通帳更加溫和。尤其是美國，近半
年來的大豆、基本金屬、以至美國房屋價格，均有不同程度的回落，如今油價回落，相信美國通
脹壓力一定大減，大大紓緩了聯儲局再加息的壓力，相信會對環球金融市場的不同板塊和層面，
有著不同的影響。所以，不能小看這次油價大幅下跌所帶來的不同影響。
　《艾德證券期貨首席投資策略師　盧楚仁》

返回新聞主頁

全新【etnet健康】專頁登場喇！立即成為Fans獲得最貼身實用嘅健康資訊！ http://fb.me/health.etnet.com.hk
最新專題
More
FOCUS05/11/2018
【FOCUS】大大進博會承諾擴開放 惟「大海論」暗示不懼反面
興證快訊05/11/2018
藍籌季績
國際動態05/11/2018
選舉為王對華「休戰」 特式緩兵之計
中國故事02/11/2018
【進博會】首屆進博會推廣中國正面形象 料公布擴大開放新政
FOCUS02/11/2018
【FOCUS】放低電話即祭「中國計劃」 慎防侵侵「兵不厭詐」
中國故事02/11/2018
【呵護民企】中央高規格座談會撐民營經濟 列席民企股價獲提振
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

DIVA Channel 賞睇好戲《非凡同響》

【活動花絮】【DIVA Channel 4周年‧Beautiful Soul】For Fans 西洋書法工作坊

【etnet Bonus賞你】康怡廣場 X RACCOON FACTORY萬聖節限量版咖啡杯

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
社創SoIN