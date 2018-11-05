《外匯達仁－盧楚仁》油價弱不襟風，影響深遠

《外匯達仁》今日（５日）美國正式制裁伊朗，理應來說，對油價是一大利好消息。但只可

惜，在這利好消息下，油價反而遭遇重創，估計是以下原因所導致：



第一﹒環球股市及經濟下行壓力加大，交易員憂慮未來需求減弱而拋售；

第二﹒踏入秋天傳統淡季，環球原油需求減弱而下跌；

第三﹒中國減小向美國進口原油，令美國原油庫存急劇增加；

第四﹒中東地緣政治緊張氣氛相繼淡化及緩和，沙地政府跪低認錯表示不會禁運石油出口來

報復，以及伊朗被制裁的行情早已被消化；

第五﹒未來環保能源及電動車普及化，亦會大大削弱未來原油需求。



基於上述利淡因素下，油價疲莫能興。紐約期油從１０月７６﹒９０美元高位下跌至今已超

過１８％，而且全無反彈之力。之前所判斷的支持位已一一到達，估計後市有機會邁向

５８﹒２８美元及５８﹒０８美元的支持區，若失守５８美元的話，便應該進一步邁向５５﹒２

２美元。



＊期油牛市應告一段落＊



紐約期油從２０１６年２月低位２６美元，已大幅攀升至上月的７６﹒９０美元，這三年的

升幅達到１９５％，估計這接近三年的牛市應該告一段落。估計在這情況下，會有以下相關影響

：



第一能源股，相信在油價大跌拖累下，相關的油股會受到負面影響而遭到拋售，投資者應換

馬暫避風頭；

第二商品貨幣，因為俄羅斯、澳洲及加拿大均是能源出口國，估計相關貨幣後市走勢繼續悲

觀，尤其是加元，估計後市陸續會挑戰１﹒３２５７及１﹒３３８６低位，如亦都失守的話，便

會再挑戰１﹒３７００至１﹒３８００水平；

第三是通脹，眾所周知，影響通脹升跌的其中一個主因便是原油價格，如今油價大幅回落，

如進一步下跌的話，會令到環球主要工業國，已經十分溫和的通帳更加溫和。尤其是美國，近半

年來的大豆、基本金屬、以至美國房屋價格，均有不同程度的回落，如今油價回落，相信美國通

脹壓力一定大減，大大紓緩了聯儲局再加息的壓力，相信會對環球金融市場的不同板塊和層面，

有著不同的影響。所以，不能小看這次油價大幅下跌所帶來的不同影響。

《艾德證券期貨首席投資策略師 盧楚仁》

