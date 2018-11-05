  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

05/11/2018 10:33

【駐京專電】工信部：鼓勵民間資本進入電信、軍工領域

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明５日北京專電》工信部部長苗圩接受官媒《新華社》採訪時
表示，工信部正抓緊擬定出台進一步支持中小企業發展的政策措施，已於１１月３日將系列政策
措施送有關部門徵求意見。這些政策措施包括減稅降費、解決中小企業融資難題、搭建為中小企
業服務的公共平台、協調各省份加強對中小企業發展的政策支持力度等。
　　苗圩稱，工信部將進一步放寬市場准入，鼓勵民間資本進入電信、軍工領域。通過實施移動
通信轉售業務正式商用，深化寬帶接入網業務試點，進一步引導民間資本進入基礎電信運營領域

　　苗圩並表示，推動實施促進大中小企業融通發展三年行動計劃。通過該計劃能夠使大企業和
中小企業之間，在供應鏈管理、創新資源共享、數據驅動、區域集群四個方面實現融通式發展。
　　在破解中小企業融資難題方面，苗圩表示，一是充分發揮國務院促進中小企業發展工作領導
小組辦公室協調機制作用，推動研究出台防止大企業拖欠小微企業款項的行政法規；二是落實與
相關銀行簽訂的合作協議，擴大小微企業信貸規模；三是發揮好國家融資擔保基金作用，與財政
部共同實施小微企業融資擔保業務降費獎補政策，開展擔保行業社會責任評價工作；四是進一步
發揮國家中小企業發展基金作用，帶動地方和社會資金擴大小微企業股權融資規模，為更多創新
型中小企業拓展直接融資渠道。
　　目前國家中小企業發展基金已有１９５億元人民幣規模四隻實體基金設立完成並投入運營。

返回新聞主頁

全新【etnet健康】專頁登場喇！立即成為Fans獲得最貼身實用嘅健康資訊！ http://fb.me/health.etnet.com.hk
最新專題
More
興證快訊05/11/2018
藍籌季績
國際動態05/11/2018
選舉為王對華「休戰」 特式緩兵之計
中國故事02/11/2018
【進博會】首屆進博會推廣中國正面形象 料公布擴大開放新政
FOCUS02/11/2018
【FOCUS】放低電話即祭「中國計劃」 慎防侵侵「兵不厭詐」
中國故事02/11/2018
【呵護民企】中央高規格座談會撐民營經濟 列席民企股價獲提振
國際動態02/11/2018
特朗普拉票 打強硬反移民牌
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

DIVA Channel 賞睇好戲《非凡同響》

【活動花絮】【DIVA Channel 4周年‧Beautiful Soul】For Fans 西洋書法工作坊

【etnet Bonus賞你】康怡廣場 X RACCOON FACTORY萬聖節限量版咖啡杯

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
社創SoIN