【駐京專電】工信部：鼓勵民間資本進入電信、軍工領域

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明５日北京專電》工信部部長苗圩接受官媒《新華社》採訪時

表示，工信部正抓緊擬定出台進一步支持中小企業發展的政策措施，已於１１月３日將系列政策

措施送有關部門徵求意見。這些政策措施包括減稅降費、解決中小企業融資難題、搭建為中小企

業服務的公共平台、協調各省份加強對中小企業發展的政策支持力度等。

苗圩稱，工信部將進一步放寬市場准入，鼓勵民間資本進入電信、軍工領域。通過實施移動

通信轉售業務正式商用，深化寬帶接入網業務試點，進一步引導民間資本進入基礎電信運營領域

。

苗圩並表示，推動實施促進大中小企業融通發展三年行動計劃。通過該計劃能夠使大企業和

中小企業之間，在供應鏈管理、創新資源共享、數據驅動、區域集群四個方面實現融通式發展。

在破解中小企業融資難題方面，苗圩表示，一是充分發揮國務院促進中小企業發展工作領導

小組辦公室協調機制作用，推動研究出台防止大企業拖欠小微企業款項的行政法規；二是落實與

相關銀行簽訂的合作協議，擴大小微企業信貸規模；三是發揮好國家融資擔保基金作用，與財政

部共同實施小微企業融資擔保業務降費獎補政策，開展擔保行業社會責任評價工作；四是進一步

發揮國家中小企業發展基金作用，帶動地方和社會資金擴大小微企業股權融資規模，為更多創新

型中小企業拓展直接融資渠道。

目前國家中小企業發展基金已有１９５億元人民幣規模四隻實體基金設立完成並投入運營。

