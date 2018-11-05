《經濟通通訊社記者楊英傑５日上海專電》國家主席習近平在進博會上的發言中，多次強調
中國會主動擴大開放，德勤全球管委會成員、德勤中國首席執行官曾順福接受內媒訪問時表示，
德勤充分認同全球首屆進博會的重要意義，將堅定地支持貿易自由化和中國更大的開放。
德勤今次展出了幾十個智慧未來解決方案參展，曾順福指，習近平強調創新引領，有提到人
工智能等新興技術，正符合德勤對於未來趨勢的判斷，他認為只有促成全球企業以技術與中國企
業結合，完成新舊動能轉換，才能共同發展，共享未來。
05/11/2018 14:51
【進博會】德勤中國曾順福：認同進博會對外開放的重要意義
《經濟通通訊社記者楊英傑５日上海專電》國家主席習近平在進博會上的發言中，多次強調
中國會主動擴大開放，德勤全球管委會成員、德勤中國首席執行官曾順福接受內媒訪問時表示，
德勤充分認同全球首屆進博會的重要意義，將堅定地支持貿易自由化和中國更大的開放。
德勤今次展出了幾十個智慧未來解決方案參展，曾順福指，習近平強調創新引領，有提到人
工智能等新興技術，正符合德勤對於未來趨勢的判斷，他認為只有促成全球企業以技術與中國企
業結合，完成新舊動能轉換，才能共同發展，共享未來。
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