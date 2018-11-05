【貿易開戰】廣交會參展企業料明年出口不樂觀

《經濟通通訊社５日專訊》中國對外貿易中心表示，廣交會顯示中國外貿形勢依然複雜嚴峻

，８０﹒６％的企業預計２０１８年全年出口情況好於上年或者持平。但考慮到國內原材料、勞

動力等綜合要素成本持續上升、中美貿易摩擦影響加大的外部環境，參展企業同時認為明年的出

口形勢不容樂觀。

廣交會副秘書長徐兵表示，作為中國外貿的晴雨表和風向標，本屆廣交會採購商與會態勢和

出口成交數據表明，明年中國外貿發展仍然面臨諸多不確定不穩定因素。但隨著供給側結構性改

革的深入推進，以及近期國家和地方陸續出台了「六穩」等方面的政策措施，中國外貿發展的新

動能正在加快積聚，企業市場多元化不斷取得新進展，這些都是外貿發展的重要基礎和有力條件

。

本屆廣交會境外採購商到會人數和出口成交均同比微降。本屆採購商到會１８﹒９８萬人，

來自２１５個國家和地區，同比下降１﹒１１％。出口成交２９８﹒６億美元，同比下降１％。

從市場看，對日本、東盟十國、「金磚四國」、韓國成交分別增長７４﹒４％、１１﹒４％

、７﹒２％、２﹒５％，對美國、澳大利亞、加拿大和歐盟等傳統市場分別下降３０﹒３％、

８﹒９％、７﹒３％、０﹒８％。

從行業看，運輸工具、機械設備、建築及裝飾材料、電子消費品及信息產品、衛浴設備分別

增長２４﹒８％、２１﹒１％、２０﹒０％、１５﹒１％、和７﹒６％，紡織服裝、家用電器分

別下降１３﹒０％、６﹒７％。（ｅｗ）

