【駐京專電】財政部：科技企業孵化器、眾創空間等收入免徵增值稅

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明５日北京專電》財財政部發布《關於科技企業孵化器、大學

科技園和眾創空間稅收政策的通知》，進一步鼓勵創業創新，自２０１９年１月１日至２０２１

年對國家級、省級科技企業孵化器、大學科技園和國家備案眾創空間自用以及無償或通過出租等

方式提供給在孵對象使用的房產、土地，免徵房產稅和城鎮土地使用稅；對其向在孵對象提供孵

化服務取得的收入，免徵增值稅。

