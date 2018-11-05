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05/11/2018 15:36

【駐京專電】財政部：科技企業孵化器、眾創空間等收入免徵增值稅

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明５日北京專電》財財政部發布《關於科技企業孵化器、大學
科技園和眾創空間稅收政策的通知》，進一步鼓勵創業創新，自２０１９年１月１日至２０２１
年對國家級、省級科技企業孵化器、大學科技園和國家備案眾創空間自用以及無償或通過出租等
方式提供給在孵對象使用的房產、土地，免徵房產稅和城鎮土地使用稅；對其向在孵對象提供孵
化服務取得的收入，免徵增值稅。

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