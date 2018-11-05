《經濟通通訊社記者林雯婕５日上海專電》香港特首林鄭月娥今日在進博會期間回應有媒體
報道稱其有意中期撤換政務司司長張建宗，她說這是揣測性的報道，並指目前沒有分拆房屋運輸
部的計劃。
05/11/2018 17:36
【進博會】林鄭回應中期撤換張建宗，此為揣測性的報道
《經濟通通訊社記者林雯婕５日上海專電》香港特首林鄭月娥今日在進博會期間回應有媒體
報道稱其有意中期撤換政務司司長張建宗，她說這是揣測性的報道，並指目前沒有分拆房屋運輸
部的計劃。
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