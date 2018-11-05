《經濟通通訊社記者林雯婕５日上海專電》香港特首林鄭月娥今日在進博會「貿易與創新」
論壇上表示，香港十分重視當今世界的創新和科技，目前正在構建智慧城市藍圖，過去１５個月
，香港已支持科創發展金額達１００億美元，此外還給科創企業減稅，目標是令香港研發投入成
倍增長。
她表示，香港作為世貿組織的一部分，是世貿組織中貿易最自由的國家之一，香港長久以來
受益於自由貿易，因此十分支持自由貿易。近來單邊主義抬頭，她認為，進博會是一個很好的機
會令各國重申支持自由貿易。
05/11/2018 18:19
【進博會】林鄭：香港過去１５個月投入１００億美元支持科創
《經濟通通訊社記者林雯婕５日上海專電》香港特首林鄭月娥今日在進博會「貿易與創新」
論壇上表示，香港十分重視當今世界的創新和科技，目前正在構建智慧城市藍圖，過去１５個月
，香港已支持科創發展金額達１００億美元，此外還給科創企業減稅，目標是令香港研發投入成
倍增長。
她表示，香港作為世貿組織的一部分，是世貿組織中貿易最自由的國家之一，香港長久以來
受益於自由貿易，因此十分支持自由貿易。近來單邊主義抬頭，她認為，進博會是一個很好的機
會令各國重申支持自由貿易。
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