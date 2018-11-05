【進博會】習近平：中國將進一步降低關稅

《經濟通通訊社記者林雯婕５日上海專電》國家主席習近平今日在進博會在開幕式上表示，

為進一步擴大開放，中國將進一步降低關稅，提升通關便利水平，加快跨境商務等新模式發展。

他說，中國真誠向各國開放市場。中國將進一步激發進口潛力。中國擴大進口是面向世界，

面向未來促進共同發展的長遠考量。中國將順應國內消費趨勢，促進居民收入增加，消費能力增

強，培育中高端消費增長點，釋放國內市場潛力，擴大進口空間。

