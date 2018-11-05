《經濟通通訊社記者林雯婕５日上海專電》國家主席習近平今日在進博會開幕式上表示，中
國將持續放寬市場准入，已經進一步精簡外商准入負面清單，提升投資自由化水平。中國正在推
動金融業開放，服務業開放，深化農業，採礦業和製造業開放，加快電信，教育，醫療等領域開
放進程。特別是在外商關心的教育，醫療等領域也會放寬股比限制。
05/11/2018 10:29
【進博會】習近平：中國將在教育，醫療領域放寬股比限制
《經濟通通訊社記者林雯婕５日上海專電》國家主席習近平今日在進博會開幕式上表示，中
國將持續放寬市場准入，已經進一步精簡外商准入負面清單，提升投資自由化水平。中國正在推
動金融業開放，服務業開放，深化農業，採礦業和製造業開放，加快電信，教育，醫療等領域開
放進程。特別是在外商關心的教育，醫療等領域也會放寬股比限制。
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