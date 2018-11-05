【進博會】習近平：一些企業經營困難加大，正在解決

《經濟通通訊社記者林雯婕５日上海專電》國家主席習近平今日在進博會開幕式上表示，中

國經濟運行處於合理區間，同其他主要經濟體相比，中國經濟增長仍居世界前列。中國經濟發展

基本面沒有改變，長期穩中向好的勢頭沒有改變，中國有保持經濟長期穩定發展的諸多有利條件

。但也要看到，一些領域風險挑戰增大，一些企業經營困難增多，我們正在採取措施解決，成效

已經出來。

習近平相信，只要保持戰略定力，解決突出矛盾和重大問題，中國經濟就能轉入高質量發展

軌道，中國一定能迎來光明的發展前景。

