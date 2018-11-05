《經濟通通訊社記者楊英傑５日上海專電》國家主席習近平今日在進博會開幕式上表示，中
國打造對外開放新高地，包括支持自由貿易試驗區深化改革創新，持續深化差別化探索，加大壓
力測試，發揮自由貿易試驗區改革開放試驗田作用。中國將抓緊研究提出海南分步驟、分階段建
設自由貿易港政策和制度體系，加快探索建設中國特色自由貿易港進程。
05/11/2018 10:31
【進博會】習近平：抓緊研究海南自貿港政策和制度體系
《經濟通通訊社記者楊英傑５日上海專電》國家主席習近平今日在進博會開幕式上表示，中
國打造對外開放新高地，包括支持自由貿易試驗區深化改革創新，持續深化差別化探索，加大壓
力測試，發揮自由貿易試驗區改革開放試驗田作用。中國將抓緊研究提出海南分步驟、分階段建
設自由貿易港政策和制度體系，加快探索建設中國特色自由貿易港進程。
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