【進博會】習近平：長三角一體化上升國家戰略，與大灣區建設配合

《經濟通通訊社記者林雯婕５日上海專電》國家主席習近平今日在進博會開幕式上表示，將

支持長江三角洲區域一體化發展並上升為國家戰略，著力落實新發展理念，構建現代化經濟體系

，推進更高起點的深化改革和更高層次的對外開放，同一帶一路建設、京津冀協同發展、長江經

濟帶發展、粵港澳大灣區建設相互配合，完善中國改革開放空間布局。

