【進博會】肯尼亞總統：希望能夠增加肯尼亞對華出口

《經濟通通訊社記者林雯婕５日上海專電》肯尼亞總統肯亞塔今日在進博會上表示，肯尼亞

和中國的貿易總值從２００７年的４﹒７１億美元，增長到２０１７年的近４０億美元，其中中

國佔了大量的順差，我們需要平衡貿易，讓貿易變得更加普惠。

他表示，希望可以增加非洲農產品對華出口，希望中方為非洲檢驗檢疫機構提供輔助，讓肯

尼亞的產品滿足中國及其他國家的要求，他還希望中國可以出台更多針對非洲出口商的貿易促進

項目。

