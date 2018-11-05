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即市新聞

05/11/2018 12:31

《午市前瞻》港股今日若失守２５８８１，本輪升浪將會告終

　　《經濟通通訊社５日專訊》中美貿易戰再現不明朗因素，港股今早承接上周五（２日）美股
的跌勢，低開逾４００點。隨後財新公布中國１０月服務業ＰＭＩ跌至１３個月低位，並遜市場
預期，港股跌幅擴大至逾７００點。
　　恆指今早低開４３６點，報２６０５０，中午收市前跌幅不斷擴大，低位見２５７６２點，
大瀉７２４點，半日收挫７０１點或跌２﹒６５％，收報２５７８５，主板成交５４９﹒０８億
元比上日大減近３５％。國企指數午收１０４５３點，跌２﹒１９％或跌２３３點。
　　滬綜指半日報２６４９點，跌２６點或１％，成交１０７７﹒４２億元人民幣。國家主席習
近平在內地首屆進博會開幕式上表示，將在上交所設立科創板並試點註冊制，創業板在三大指數
中跌幅最小，半日跌０﹒６９％，報１３３９點。

＊藍籌全線收低，瑞聲瀉逾７％表現最差＊

　　５０隻藍籌全軍覆沒。蘋果公司今季盈利預測遜預期，供應商瑞聲科技（０２０１８）領跌
，半日瀉７﹒５３％，報６２﹒０５元，為跌幅最大藍籌。而舜宇（０２３８２）亦滑
４﹒７８％，失守８０元，報７６﹒６５元。貿易戰出現變數，萬洲（００２８８）軟
４﹒６７％，報５﹒７２元。
　　至於重磅股，騰訊（００７００）開市即失守３００元，報２９４﹒６點，其後一度跌至
２８８﹒８點，午收報２８９﹒２元，走低４﹒７４％。友邦（０１２９９）挫３﹒２７％，報
６２﹒１５元。中移動（００９４１）滑２﹒６３％，報７２﹒１元。港交所（００３８８）收
低２﹒９９％，報２２０﹒４元。匯控（００００５）隨市跌１﹒８８％，報６５﹒１５元。

＊中資金融股下挫，國壽新保走低逾３％＊

　　內銀內險全線走低，國壽（０２６２８）低收３﹒２３％，報１６﹒２元。新華保險
（０１３３６）軟３﹒１６％，報３８﹒２５元。太保（０２６０１）滑２﹒３９％，報
３０﹒６５元。平保（０２３１８）挫２﹒３４％，報７７﹒２元。
　　建行（００９３９）走低２﹒５８％，報６﹒４１元。工行（０１３９８）下滑
２﹒５２％，報５﹒４２元。中行（０３９８８）軟２﹒３１％，報３﹒３８元。農行
（０１２８８）下跌１﹒１２％，報３﹒５３元。
　　富力地產（０２７７７）擬增發Ｈ股用於還債，股價半日重挫９﹒０２％，報１２﹒１元。
碧桂園（０２００７）瀉６﹒４１％，報８﹒９１元。潤地（０１１０９）低收２﹒８１％，報
２７﹒７元。中海外（００６８８）跌２﹒２６％，報２５﹒９５元；

＊吉利跌５％，冠忠揚１％受惠港珠澳橋＊

　　汽車股跌幅較大，吉利（００１７５）上周五升逾１０％，半日回吐５﹒２４％，報
１６﹒２６元。廣汽（０２２３８）午收挫４﹒９６％，報８﹒０４元，為最差國指成分股。華

（０１１１４）跟跌４﹒５５％，報７﹒１３元。
　　上日一共有逾十萬人次經港珠澳大橋出入境，創開通以來新高，提供宜通既士的冠忠巴士集
團（００３０６）逆市走高１﹒３８％，報４﹒４２元。

＊溫傑：美國民主黨若收復眾院，港股上試２６７００＊

　　光大新鴻基財富管理策略師溫傑對《經濟通通訊社》表示，中美貿易戰於上周末出現不明朗
因素，美股三大指數全線收低，恆指回吐上周五（２日）的升幅實屬正常。他認為，目前市況不
算太差，投資者無須太悲觀。根據市場對美國中期選舉的統計顯示，民主黨很大機會收復眾議院
，屆時美國總統特朗普有很多政策不能落地，或會對港股有利。如果恆指今日能守住
２５８８１點，短期仍有機會上試５０天線水平（約２６７００點）；不過，如果失守的話，恆
指本輪升浪將會告終，甚或跌穿前期低位２４５４０。
　　對於騰訊失守３００元，溫傑認為，部分投資者或憂慮公司將於下星期三（１４日）公布的
季績，並直言自己不看好其業績，建議未持貨的投資者不要買入，料短期股價仍受制於３００元

　　他建議欲入市並相對保守的投資者，可以買入內銀股，一方面，一眾內銀的業績符合預期，
而股息大約５至６厘屬吸引，另一方面是股份防守性強，一旦內地放水救市，或國家隊入市，內
銀均會受惠。另外，內地８至９月發行地方專項債規模大，料１０月數據或會有所改善，建議投
資者亦可考慮部署基建股。（ｋｌ）

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