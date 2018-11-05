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05/11/2018 14:37

【進博會】習近平會見參展外國企業家，稱中國改革開放不會停

　　《經濟通通訊社記者楊英傑５日上海專電》進博會今日起在上海舉行，國家主席習近平會見
參加首屆中國國際進口博覽會的外國企業家代表。
　　習近平表示，今年是中國改革開放４０周年，中國與世界的交往與合作日益密切，他表示中
國的改革開放不會停步，對外開放的大門會愈開愈大。中國已經並將繼續出台一系列開放舉措，
舉辦中國國際進口博覽會就是其中之一，對中外合作深化過程中出現的問題，中國會在改革開放
中解決，在開拓前進中克服，繼續為外國企業來華投資興業提供良好的環境，歡迎各國企業共享
中國發展的機遇，實現互利共贏。

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