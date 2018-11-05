【港元利率】陳德霖：息差擴大，弱方兌換保證觸發機會提高

《經濟通通訊社５日專訊》金管局總裁陳德霖出席立法會財委會時表示，自４月份以來，

７﹒８５弱方兌換保證合共被觸發２７次，金管局共買入１０３５億元，總結餘由４月份的

１７９８億元下降至最近的７６４億元，目前流走的資金約為過去資金流入的１０％，只佔一小

部分。

他表示，近日港元拆息回升，與美元息差擴大，觸發弱方兌換保證的機會較以往提高。

但他強調，本港的貨幣基礎提供較大緩衝空間，應付資金流走，有利港元利息正常化。

（ｃｈ）

