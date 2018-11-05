【本港樓市】陳德霖：需時間觀察走勢，出現９７年拋售潮機會不大

《經濟通通訊社５日專訊》金管局總裁陳德霖出席立法會財委會後表示，本港樓市是否踏入

下行周期仍需視乎多個因素影響，本港於２０１５年亦曾出現樓價下跌情況，經歷過六個月的調

整，樓價跌幅約１１－１３％，但２０１６年開始再度踏入上升周期。

他表示，現時只掌握數個星期數據，需要更多時間觀察樓市走勢，例如９月份交頭量只有３

５００宗，１０月份回升至４２００宗。而國家主席習近平及美國總統特朗普將於月底會面，會

面結果將對全球金融市場有影響。

他又表示，現時本港抗震能力提升，當樓價下跌，估值會相應下調，但目前造成１９９７年

急速的拋售潮，以及出現「跳樓貨」的機會已低很多。

現時部分地產商提供近九成按揭，若樓價下跌一成，供款者將變為負資產。但現時主要提供

按揭的是銀行，地產商提供按揭的比例不多，只佔銀行按揭量的約２％。

他續指，現時銀行整體貸款組合中，特定分類貸款比率只有０﹒５２％，而按揭貸款組合的

不良貸款率更低，看不到按揭貸款質數轉差。

另外，外匯基金第三季的投資收益只有１６億元，按年跌９７％，被問到第四季的狀況，他

表示，近日港股市場波動大，上周單日曾升約１０００點，但今早再度下跌，因此難以估計第四

季的外匯基金投資表現，相信仍需視乎中美元首會面的結果。（ｃｈ）

