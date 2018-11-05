【北水炒Ｄ乜】港股跌５５２點北水流入１５億，買匯控農行沽騰訊

《經濟通通訊社５日專訊》港股上周五（２日）急漲１０７０點，連升三日累漲１９００點

，周一大幅回吐５５１﹒９６點或跌２﹒０８％，收報２５９３４﹒３９點。

北水周一淨流入１５﹒５９億元人民幣，連續五日錄得淨流入；其中買盤最多的個股為匯控

（００００５）、農行（０１２８８）、工行（０１３９８）、建行（００９３９）；相反沽盤

最多的個股為騰訊（００７００）。

全日主板成交９２４﹒５６億，較上周五減少４５﹒７１％；港股通成交額７８﹒７４億元

，佔大市成交８﹒５２％。



＊北水流入眾多銀行股，匯控淨買盤３億＊



大市不穩，銀行股成為北水避險處，匯控周一淨買盤２﹒８６億，為全日最多北水買盤的個

股。

內銀股方面，北水分別流入農行２﹒３億，流入工行２﹒２５億，流入建行１﹒９５億。

另外，北水流入太保（０２６０１）１﹒３１億。



＊騰訊再失三百關，北水沽２億＊



騰訊表示，截至目前《王者榮耀》健康系統已經穩定運行並順利升級，即將完成全體用戶強

制公安實名校驗。為了更好保護未成年人健康上網，騰訊將把這項經實際驗證有效的防沉迷措施

作為標準配置，在全線遊戲產品中啟用。

股王騰訊上周連彈三日後積存大量沽壓，周一收跌３﹒６９％，報２９２﹒４元，再次失去

三百關口。北水全日沽２﹒３４億。（ｅｎ）

