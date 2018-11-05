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即市新聞

05/11/2018 15:21

《美元走勢－羅明立》關注美國中期選舉，美匯暫於９６╱９７波動

　　　　　　　　　　　　　東京收市　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　　

　　　美元╱日圓　　　　１１３﹒２９　　　１１３﹒３４　　　１１３﹒１１
　　　歐元╱美元　　　　１﹒１３９２　　　１﹒１４００　　　１﹒１３８２
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒３００８　　　１﹒３０６９　　　１﹒３００６
　　　美元╱瑞郎　　　　１﹒００４１　　　１﹒００４６　　　１﹒００２４
　　　美元╱港元　　　　７﹒８３３８　　　７﹒８３４５　　　７﹒８２２５

　　《美元走勢》美國上周五（２日）公布非農就業職位，１０月新增職位達到２５萬個，遠高
於市場預期的１９萬個；而失業率則維持在３﹒７％；平均時薪按年升３﹒１％，是２００９年
以來最快的升幅。
　
　　由於美國就業數據比預期好，對美元起了支持的作用，美匯指數在數據公布後止跌回升，在
９６水平找到支持，今早（５日）升至接近９６﹒５水平。在上周三（３１日）美元匯價急跌後
，美匯在９７水平出現一個潛在雙頂的形態，暫時中間的底部在９３﹒８０仍然有一段相當距離
，但若短期美匯繼續偏軟的話，市場炒作會升溫。

　　今個星期投資者重點關注美國中期選舉的結果，這將是美國民眾對特朗普上任後的一個重要
信任指標，關乎未來美國政治發展，特別是對中美貿易戰或有重大影響。此外，美聯儲亦會在周
中公布會議記錄，對市況同樣有指導作用。
　
　　英國跟歐盟就脫歐的談判應可在月內解決，鎊匯短線會有支持。美匯暫時會於９６╱９７之
間波動，高位可考慮輕倉造空。　　　　
　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　

　　　美元╱日圓　　買入日圓　　１１３﹒３０　　　１１２﹒００　　　１１３﹒８０
　　　歐元╱美元　　買入歐元　　１﹒１３９０　　　１﹒１５００　　　１﹒１３５０
　　　英鎊╱美元　　買入英鎊　　１﹒２９５０　　　１﹒３１００　　　１﹒２８７０
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望

《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》

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