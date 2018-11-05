《美元走勢－羅明立》關注美國中期選舉，美匯暫於９６╱９７波動

東京收市 最高 最低



美元╱日圓 １１３﹒２９ １１３﹒３４ １１３﹒１１

歐元╱美元 １﹒１３９２ １﹒１４００ １﹒１３８２

英鎊╱美元 １﹒３００８ １﹒３０６９ １﹒３００６

美元╱瑞郎 １﹒００４１ １﹒００４６ １﹒００２４

美元╱港元 ７﹒８３３８ ７﹒８３４５ ７﹒８２２５



《美元走勢》美國上周五（２日）公布非農就業職位，１０月新增職位達到２５萬個，遠高

於市場預期的１９萬個；而失業率則維持在３﹒７％；平均時薪按年升３﹒１％，是２００９年

以來最快的升幅。



由於美國就業數據比預期好，對美元起了支持的作用，美匯指數在數據公布後止跌回升，在

９６水平找到支持，今早（５日）升至接近９６﹒５水平。在上周三（３１日）美元匯價急跌後

，美匯在９７水平出現一個潛在雙頂的形態，暫時中間的底部在９３﹒８０仍然有一段相當距離

，但若短期美匯繼續偏軟的話，市場炒作會升溫。



今個星期投資者重點關注美國中期選舉的結果，這將是美國民眾對特朗普上任後的一個重要

信任指標，關乎未來美國政治發展，特別是對中美貿易戰或有重大影響。此外，美聯儲亦會在周

中公布會議記錄，對市況同樣有指導作用。



英國跟歐盟就脫歐的談判應可在月內解決，鎊匯短線會有支持。美匯暫時會於９６╱９７之

間波動，高位可考慮輕倉造空。



方向 入市價 目標位 止蝕



美元╱日圓 買入日圓 １１３﹒３０ １１２﹒００ １１３﹒８０

歐元╱美元 買入歐元 １﹒１３９０ １﹒１５００ １﹒１３５０

英鎊╱美元 買入英鎊 １﹒２９５０ １﹒３１００ １﹒２８７０

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望



《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》

