阿里巴巴上季營收增５４％低預期，降全年收入預測４％至６％

中資電商一哥阿里巴巴上季營收略遜預期，並調低全年收入預測４％至６％。阿里首席執行

官張勇解釋，因應宏觀經濟風險，短期內暫停廣告庫存的變現計劃，期望幫助平台上中小企業面

對難關。

截至９月底止第２財季，阿里巴巴營收８５１億元人民幣，按年增長５４％，低於市場預測

中位數５７％，但較其他美資科網巨企的２１％至３４％理想。非通用會計準則

（ｎｏｎ－ＧＡＡＰ）純利２３４億元人民幣，按年增６％，遠勝於券商界平均估計的１８％按

年跌幅，主要是實際稅率較預期低。《香港經濟日報》

