中資電商一哥阿里巴巴上季營收略遜預期，並調低全年收入預測４％至６％。阿里首席執行
官張勇解釋，因應宏觀經濟風險，短期內暫停廣告庫存的變現計劃，期望幫助平台上中小企業面
對難關。
截至９月底止第２財季，阿里巴巴營收８５１億元人民幣，按年增長５４％，低於市場預測
中位數５７％，但較其他美資科網巨企的２１％至３４％理想。非通用會計準則
（ｎｏｎ－ＧＡＡＰ）純利２３４億元人民幣，按年增６％，遠勝於券商界平均估計的１８％按
年跌幅，主要是實際稅率較預期低。《香港經濟日報》
05/11/2018 07:56
阿里巴巴上季營收增５４％低預期，降全年收入預測４％至６％
中資電商一哥阿里巴巴上季營收略遜預期，並調低全年收入預測４％至６％。阿里首席執行
官張勇解釋，因應宏觀經濟風險，短期內暫停廣告庫存的變現計劃，期望幫助平台上中小企業面
對難關。
截至９月底止第２財季，阿里巴巴營收８５１億元人民幣，按年增長５４％，低於市場預測
中位數５７％，但較其他美資科網巨企的２１％至３４％理想。非通用會計準則
（ｎｏｎ－ＧＡＡＰ）純利２３４億元人民幣，按年增６％，遠勝於券商界平均估計的１８％按
年跌幅，主要是實際稅率較預期低。《香港經濟日報》
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