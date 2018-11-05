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即市新聞

05/11/2018 09:48

【本港經濟】１０月ＰＭＩ回升至４８﹒６，但新訂單仍顯著下跌

　　《經濟通通訊社５日專訊》經季節調整的日經香港採購經理指數（ＰＭＩ）由９月的
４７﹒９回升至１０月的４８﹒６，但仍然低於５０的盛衰分界線，反映私人企業景氣在第４季
開始繼續疲弱。
　　報告指出，新訂單繼續以顯著速度下滑，促使企業減少生產。受訪企業普遍指出，中美貿易
戰、市場競爭激烈以及經濟疲弱導致訂單減少。人民幣貶值亦削弱內地購買力，來自中國的需求
減少。
　　至於總投成入則回復到上漲領，雖然產出價格繼續下跌，但工資上升溫和，整體投入成本只
溫和增加。（ｃｌ）

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