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05/11/2018 10:56

【本港樓市】新地石門商廈套現逾２０億元，剩餘７層加價最高５％

　　《經濟通通訊社５日專訊》新地（０００１６）沙田石門商貿項目Ｗ　ＬＵＸＥ開售近１０
日，新地副董事總經理雷霆表示，項目套現逾２０億元，今週累積認購共１５層，剩餘７層單位
即將推售，並會提價３％至５％。
　　他又提到，集團未來兩個月有機會開售「海璇」及「天鑄」分層現樓，以及推售與市建局合
作的北帝街項目，並會繼續以市價推盤，亦會認真研究入標本周截標的啟德地皮。
　　新地代理物業投資部物業投資經理王家煦補充指，Ｗ　ＬＵＸＥ累積認購１５層單位中，平
均呎價約１﹒２６萬元，而稍後加推的７層單位的平均呎價約１﹒３萬元。他續指，頂層特色單
位仍未出售，涉及４個單位，意向起碼以一對雙連單位出售，以該層總面積為６６００平方呎計
，整層出售之意向價逾１﹒５億元，平均呎價約２﹒２萬元。
　　王家煦又透露，獲認購的單位中，最矚目成交為２６樓Ｓ３單位的特色戶，建築面積為１５
００平方呎，另設３３０平方呎平台，平均呎價為１﹒６７萬元，創區內新高。項目最大手買家
為於首輪認購２層全層單位，成交金額約２﹒５億元，涉及呎數共約２萬平方呎。
　　客源分佈方面，王家煦指投資者及用家的比例相當接近，用家當中包括自僱人士、專業人士
如醫生及牙醫等，另外亦有從事教育的客戶。（ｋｙ）

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