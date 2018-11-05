《經濟通通訊社５日專訊》長安仁恆（０８１３９）發出盈警，集團預期截至今年９月底止
九個月將錄得虧損，去年同期則錄得純利。
該公司預期，虧損主要是由於長期未收回之貿易及其他應收款項減值損失及生產和營運成本
增加所致。（ｋｙ）
05/11/2018 16:59
【企業盈警】長安仁恒（８１３９）料今年首九個月由盈轉虧
《經濟通通訊社５日專訊》長安仁恆（０８１３９）發出盈警，集團預期截至今年９月底止
九個月將錄得虧損，去年同期則錄得純利。
該公司預期，虧損主要是由於長期未收回之貿易及其他應收款項減值損失及生產和營運成本
增加所致。（ｋｙ）
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