【夜期時段】即月期指最新報２５９４２點，升４５點，高水８點

《經濟通通訊社５日專訊》即月期指在夜期時段開市報２５８８６點，跌１１點，低水４８

點，最新報２５９４２點，升４５點，高水８點，合約成交３８９１張。

Ｈ股指數即月期指，在夜期時段開市報１０５３２點，跌１１點，低水３１點，最新報

１０５６３點，升２０點，高水１８點，合約成交１３１６張。（ｋｙ）

