【本港樓市】屯門翠林花園兩房戶３９６萬沽，低上月同類單位一成

《經濟通通訊社５日專訊》樓市交投淡靜，樓價持續回落。中原地產表示，屯門翠林花園剛

錄得一宗樓價跌穿４００萬元的成交，成交單位為Ａ座低層８室，實用面積３３０平方呎，建築

面積４３０平方呎，兩房間隔，開價４４０萬元，最終減至３９６萬元沽出，平均實用呎價

１﹒２萬元。

代理表示，上一宗同類單位成交於上月以４４０萬元沽出，是次成交價低約１０％，創近月

新低。原業主於２００４年以５６萬元買入單位，持貨１４年，帳面獲利３４０萬元，升值約６

倍。（ｋｙ）

