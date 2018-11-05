《經濟通通訊社５日專訊》樓市交投淡靜，樓價持續回落。中原地產表示，屯門翠林花園剛
錄得一宗樓價跌穿４００萬元的成交，成交單位為Ａ座低層８室，實用面積３３０平方呎，建築
面積４３０平方呎，兩房間隔，開價４４０萬元，最終減至３９６萬元沽出，平均實用呎價
１﹒２萬元。
代理表示，上一宗同類單位成交於上月以４４０萬元沽出，是次成交價低約１０％，創近月
新低。原業主於２００４年以５６萬元買入單位，持貨１４年，帳面獲利３４０萬元，升值約６
倍。（ｋｙ）
05/11/2018 18:09
【本港樓市】屯門翠林花園兩房戶３９６萬沽，低上月同類單位一成
《經濟通通訊社５日專訊》樓市交投淡靜，樓價持續回落。中原地產表示，屯門翠林花園剛
錄得一宗樓價跌穿４００萬元的成交，成交單位為Ａ座低層８室，實用面積３３０平方呎，建築
面積４３０平方呎，兩房間隔，開價４４０萬元，最終減至３９６萬元沽出，平均實用呎價
１﹒２萬元。
代理表示，上一宗同類單位成交於上月以４４０萬元沽出，是次成交價低約１０％，創近月
新低。原業主於２００４年以５６萬元買入單位，持貨１４年，帳面獲利３４０萬元，升值約６
倍。（ｋｙ）
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