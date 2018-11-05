《經濟通通訊社５日專訊》開明投資（００７６８）預期，集團截至２０１８年９月底止六
個月業績錄得虧損，而去年同期則錄得溢利，主要由於按公平值於損益帳列帳之財務資產之變現
及未變現虧損淨額所致。（ｊｏ）
05/11/2018 17:41
【企業盈警】開明投資（００７６８）料中期業績轉盈為虧
《經濟通通訊社５日專訊》開明投資（００７６８）預期，集團截至２０１８年９月底止六
個月業績錄得虧損，而去年同期則錄得溢利，主要由於按公平值於損益帳列帳之財務資產之變現
及未變現虧損淨額所致。（ｊｏ）
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