《再戰明天》李克強會見ＩＭＦ及ＷＴＯ等官員；美國參眾兩院選舉

《經濟通通訊社５日專訊》明日（６日），中國國務院總理李克強會見ＩＭＦ、世銀及

ＷＴＯ官員。此外，美國參眾兩院進行選舉。



＊中國國務院總理李克強會見ＩＭＦ及ＷＴＯ等官員；美國參眾兩院選舉＊



在外圍重要經濟活動上，明日，中國國務院總理李克強在北京會見國際貨幣基金組織

（ＩＭＦ）、世界銀行與世界貿易組織（ＷＴＯ）官員。

明日在布魯塞爾，歐洲央行副總裁德金多斯在歐洲經濟暨財政事務理事會會議上發表講話。

本港時間明午３：３０ｐｍ，歐洲央行執委普雷特在歐洲央行與其他機構聯合舉辦的「應對

金融危機：我們的立場是甚麼？」討論會上發表演講；７：１５ｐｍ，歐洲央行執委科爾也將在

該討論會上發表演講。

今晚８；００ｐｍ，歐洲央行執委勞滕施萊格發表講話。９：００ｐｍ，西班牙與法國財長

討論歐洲理事會在１２月將面臨的挑戰，包括歐洲貨幣一體化等。

明午４：００ｐｍ，歐盟財長開會議。

明日，美國參眾兩院選舉。



＊澳洲息口料維持不變，美國公布ＪＯＬＴＳ職位空缺＊



在數據方面，明早１１：３０ａｍ，澳洲公布官方指標利率，料維持於１﹒５％。

明午３：００ｐｍ，德國公布９月工廠訂單，月率料由２％下滑至跌０﹒５％。

４：５０ｐｍ，法國公布１０月服務業採購經理人指數，料由５４﹒８升上５５﹒６；綜合採購

經理人指數料由５４升上５４﹒３。４：５５ｐｍ，德國公布１０月服務業採購經理人指數，料

由５５﹒９降至５３﹒６；綜合採購經理人指數料由５５降至５２﹒７。６：００ｐｍ，歐元區

公布９月生產者物價指數，月率料由０﹒３％升上０﹒４％；年率料由４﹒２％升上４﹒３％。

９：３０ｐｍ，加拿大公布９月建築許可，月率料由０﹒４％回落至０﹒３％。

１１：００ｐｍ，美國公布９月ＪＯＬＴＳ職位空缺，料由７１３﹒６萬下降至７１２﹒５萬。



＊北亞策略派業績＊



在本港，明日開股東會的公司有：ＩＴＰ ＨＯＬＤＩＮＧＳ（０８４４６）和中集天達

（００４４５）。

公布業績的公司有：北亞策略（０８０８０）、民信國際控股（０８４５６）、先進半導體

（０３３５５）、易通訊集團（０８０３１）、南華資產控股（０８１５５）、環球數碼創意

（０８２７１）和健升物流中國（０８４５７）等。（ｈｏ）

