《小傳日記》貿戰再現暗湧，魚缸彈完即散！

《小傳日記》上個星期五（２號）彭博一篇有關起草貿易協議嘅報道，帶動魚缸爆升逾千點

，成交仲係今年５月３１日以嚟最多，不過就無助花旗國嗰邊嘅升勢，事關白宮國家經濟委員會

主任庫德洛喺報道出咗之後，已經急急澄清話無呢回事，加上蘋果公司收入差過預期，最終令三

大指數結束三連升齊齊收低啊。

隨住庫德洛大「撥冷水」，上星期五熊軍夜晚突襲香江，夜期急瀉６００幾點，加上外圍走

低，今日魚缸當然都唔好過，開市已經低開４３６點，之後財新公布神州１０月份服務業ＰＭＩ

跌至１３個月低位，降至５０﹒８低過「孖屐」預期嘅５２﹒８，魚缸跌勢隨即擴大，最多試過

唔見成７３８點，低見２５７４７點，最終二萬六關口不保，收報２５９３４點，跌

５５１點或跌逾２巴仙。主板成交有９２４﹒５６億銀，較上日跌近４６巴仙。國貨收報

１０５４４點，跌１巴仙或跌１４２點。

神州數據難睇，滬指低收１１點或近半巴仙，收報２６６５點。



＊ＱＱ失三百建工行下插，大橋好多人賭股唔醒神＊



魚缸急回，全線藍戰士近全軍覆沒，重磅股梗係走唔甩。ＱＱ（００７００）上日（２日）

勁彈逾９巴仙並收復三百關，但今日開市就已經失守，並一度跌穿二百九。ＱＱ中午公布，全線

遊戲產品將啟用健康系統，拖累股價午後曾經跌至２８６﹒８銀，最終就收報２９２﹒４銀，瀉

近４巴仙。ＡＩＡ（０１２９９）軟３巴仙，報６２﹒２銀。生發發（００３８８）星期三（７

日）派成績表，但績前腳軟３巴仙，報２２１銀。兩大內銀都跌得甘，工行（０１３９８）走低

逾２巴仙，報５﹒４４銀；建行（００９３９）亦低收超過１巴仙，報６﹒４９銀。

噚日一共有超過十萬人次經港珠澳大橋出入境，創開通以嚟新高。不過咁，唔知係咪啲遊客

都係喺條橋打卡為主，無喺馬交玩吓賭枱，啲賭股今日都唔多掂。金沙（０１９２８）瀉多過４

巴仙，報３３﹒９５銀；銀娛（０００２７）同永利馬交（０１１２８）唔見近３巴仙，分別報

報４６﹒５５銀同報１８﹒６銀；美高梅（０２２８２）更下插近５巴仙，報１２﹒６４銀；新

濠（００２００）就分拆Ｓｔｕｄｉｏ Ｃｉｔｙ喺紐交所上市宣布，每４手新濠國際可以分派

１股Ｓｔｕｄｉｏ Ｃｉｔｙ，今日跌多過４巴仙，報１３﹒８４銀。



＊手機股洩氣瑞聲遭唾棄，中興無承接小米被震懾＊



早幾日中美兩國大佬通咗個電話，大家以為可以擺和頭酒握手言和，不過點知原來係虛火，

其中手機設備佬上日升得最有力，今日都要回一回啊，加上蘋果公司話今季收入可能不及預期，

手機設備佬當然首當其衝。瑞聲（０２０１８）跪低逾７巴仙，報６２﹒１５銀，係表現最差藍

戰士。舜宇（０２３８２）瀉多過２巴仙，報７８﹒５銀。另外，有傳富士康因為蘋果新手機唔

賣得，被削一成訂單，阿仔富智康（０２０３８）受消息影響下，加上仲要發盈警，預料全年虧

損會進一步擴大，但全日都只係唔見近３巴仙，報０﹒７４銀。比亞迪電子（００２８５）就逆

市升１巴仙，報１１﹒１２銀。

匯證今日發表研究報告，首次給予小米（０１８１０）「掃貨」評級，「他屐」睇

１６﹒６５銀，但似乎小米今日股價無太大承接力，跌３巴仙，報１３﹒０８銀。另外，中興（

００７６３）跟跌多過４巴仙，報１３﹒３８銀。



＊汽車減補貼車股齊齊跌，國航遭唱淡鐵鳥股價散＊



內地電動砵砵車發展成熟，國家都似乎想開始減補貼，據神州媒體引述消息人士指，有傳話

神州新能源砵砵車會削補貼四成，２０２０年再減４０巴仙，之後就全面取消。今日砵砵車無咩

精神，吉利（００１７５）同廣汽（０２２３８）齊齊唔見３巴仙，分別報１６﹒６８銀同

８﹒１９銀；華晨（０１１１４）跌多過４巴仙，報７﹒１６銀。比亞迪（０１２１１）則逆升

近半巴仙，報５１﹒６５銀。

國航（００７６３）上星期畀匯證唱淡，話佢今年第三季純利按年下跌３０巴仙，主要因為

燃料開支上升以及人仔貶值，預料國航轉勢仍然長路漫漫，目標價由５﹒７銀降至５﹒６銀，維

持「減持」評級。今日國航跌多過３巴仙，報７﹒０９銀。其他鐵鳥跟跌，東航（００６７０）

跌多過２巴仙，報４﹒８７銀；南航（０１０５５）跌多過４巴仙，報４﹒７７銀。



＊能源局發聲光伏股標青，大市走下坡Ｆ１好好波＊



神州能源局出口術話，光伏仍然喺國家重點支持嘅清潔能源，未來會得到更多支持喎，講到

咁，啲光伏佬梗係拍晒手掌啦！協鑫新能源（００４５１）大漲近１１巴仙，報０﹒３０５銀，

收復１００天線（約０﹒２９７銀）。熊貓綠能（００６８６）彈逾８巴仙，報０﹒３２５銀。

而信義玻璃（００９６８）勁彈超過一成，報２﹒８９銀。一哥保利協鑫（０３８００）就最架

勢，狂飆近１９巴仙，報０﹒５７銀。

反向ＥＴＦ向來都係逆市而行，ＦＩ南方恆指（０７３００）升２巴仙，報

５﹒９５銀；ＦＩ易方達恆指（０７３０２）走高近３巴仙，報５﹒２８銀；ＦＩ華夏納一百恆

指（０７３３１）彈逾２巴仙，報１０﹒１２銀；ＦＩ未來恆指（０７３３６）亦飆２巴仙，報

６﹒１９銀。請請



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