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05/11/2018 15:26

【積金檢閱】理柏：９月強積金均跌０﹒２９％，亞太區基金最差

　　《環富通基金頻道５日專訊》據理柏的資料顯示，今年９月各類強積金整體平均錄得
０﹒２９％跌幅，當中以日本股票基金表現最好，單月升３﹒２２％。醫療保健股票基金為第二
佳，單月漲１﹒６７％；表現最差的為亞太區基金，單月跌１﹒８１％。
　　資料顯示，截至９月底止三個月內，大中華股票基金表現最差，跌４．４２％；醫療保健股
票基金表現最理想，升１１．１４％。
　　年內迄今，美國股票基金表現最好，升９．３％；表現最差的為南韓股票基金，跌
７﹒９９％。

　　表列各類別強積金基金截至９月底止表現：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１個月回報　　３個月回報　　　年內迄今
　　資產類別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（％，以港元計）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　日本股票　　　　　　　　　　　　　　　　　３．２２　　　　３．４６　　－０．６３
　　醫療保健股票　　　　　　　　　　　　　　　１．６７　　　１１．１４　　　７．９８
　　南韓股票　　　　　　　　　　　　　　　　　１．４４　　　－０．２８　　－７．９９
　　中國股票　　　　　　　　　　　　　　　　　０．５５　　　－２．１８　　－５．０２
　　其他股票　　　　　　　　　　　　　　　　　０．２５　　　　４．１６　　　３．９９
　　亞太區股票　　　　　　　　　　　　　　　　０．１４　　　－０．９２　　－４．８９
　　環球股票　　　　　　　　　　　　　　　　　０．１３　　　　１．８３　　－０．０８
　　歐洲股票　　　　　　　　　　　　　　　　　０．１３　　　　０．２４　　－２．２８
　　港元貨幣市場　　　　　　　　　　　　　　－０．０１　　　－０．１０　　　０．０５
　　香港股票　　　　　　　　　　　　　　　　－０．０５　　　－３．６６　　－５．８１
　　其他目標期限　　　　　　　　　　　　　　－０．０９　　　－０．１９　　－１．９９
　　美國股票　　　　　　　　　　　　　　　　－０．２１　　　　６．３６　　　９．３０
　　美元貨幣市場　　　　　　　　　　　　　　－０．２３　　　　０．０６　　　０．９９
　　港元平衡混合型　　　　　　　　　　　　　－０．２７　　　　１．０１　　－０．２１
　　其他靈活混合型　　　　　　　　　　　　　－０．２８　　　－０．５７　　－２．７４
　　保本基金　　　　　　　　　　　　　　　　－０．３０　　　－０．３５　　－１．４８
　　港元進取混合型　　　　　　　　　　　　　－０．３１　　　－０．２２　　－２．２７
　　其他貨幣市場　　　　　　　　　　　　　　－０．４２　　　－１．８４　　－１．８２
　　港元保守混合型　　　　　　　　　　　　　－０．５４　　　－０．２０　　－１．２５
　　人民幣債券　　　　　　　　　　　　　　　－０．５７　　　－１．２４　　－０．９８
　　港元債券　　　　　　　　　　　　　　　　－０．６０　　　－０．２９　　－１．７７
　　其他債券　　　　　　　　　　　　　　　　－０．６１　　　－１．６５　　－１．６５
　　其他絕對回報　　　　　　　　　　　　　　－０．６１　　　－０．７８　　－２．６２
　　亞太區當地貨幣債券　　　　　　　　　　　－０．７５　　　－０．５１　　－３．１４
　　環球債券　　　　　　　　　　　　　　　　－０．７７　　　－０．９４　　－２．５７
　　大中華股票　　　　　　　　　　　　　　　－１．０１　　　－４．４２　　－６．７８
　　亞太區　　　　　　　　　　　　　　　　　－１．８１　　　－２．２５　　－６．９４
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　Ｇｒａｎｄ　Ｔｏｔａｌ　　　　　　　　　－０．２９　　　－０．３０　　－１．９２
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　資料來源：理柏香港，截至２０１８年９月３０日

　　＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之
　　　　　　　申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定
　　　　　　　，如因相關建議招致損失，概與《環富通》、編者及作者無涉。

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