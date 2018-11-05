《保險觸覺－胡奕銘》港珠澳大橋通車汽車保障

《保險觸覺》連接香港、內地及澳門三地的港珠澳大橋已經通車，頻繁往來三地的人士都可

以有多一項交通選擇。不過，不論是車主及╱或司機，駕車行經大橋時，都需因應自己的駕駛路

線，事先準備好相關的駕駛執照、車牌及汽車保險，才能合法且安全地來往目的地。



＊橫跨三地水域須購當地車保＊



縱然香港車主都已購買了本地法定的第三者責任保險，但由於港珠澳大橋橫跨香港、內地、

澳門三地的水域，加上區域限制和司法管轄等問題，單一汽車保單並不能符合三地現行的法律規

管要求，因此香港車輛使用不同路段時，就要分別遵守所屬地域的法例，並必須分別購買一份當

地有效的法定汽車保險。

例如車主只往來香港及內地，僅需投保在香港及內地有效的法定汽車保險。假如從香港駕車

前往澳門的車主，由於連接香港及澳門的大橋路段橫跨內地水域，則需要同時購買香港、澳門及

內地的法定汽車保險了。現時，三地法例對保額的要求各有不同，以每宗事故計，根據保險業監

管局資料，香港法例的保額要求為不少於港幣１億元，內地的法定要求為人民幣１２﹒２萬元，

澳門的法定要求則因應不同類型的車輛而定，如輕型機動車輛及重型摩托車則要求澳門幣１５０

萬元。



＊自選廣東省保障包汽車毀壞賠償＊



如果車主想加強保障範疇，有部分香港汽車保險都有提供自選性的廣東省賠償項目提供車主

購買。若然受保汽車在大橋廣東省路段發生損毀情況，車主就可就相關的汽車損失或毀壞提出索

償，最高賠償額與在香港範圍發生事故一樣，唯有關保障並不包括第三方責任。



＊延伸保障至澳門泊車轉乘計劃＊



此外，港珠澳大橋設有「港珠澳大橋澳門口岸泊車轉乘計劃」，未持有澳門有效車牌的駕駛

人士只需事前向運輸署申請封閉道路通行許可證，透過澳門當局指定的網上平台預留澳門停車場

泊位，同時購買澳門及內地所需的車輛保險，並登入內地「信息平台」上載車輛保險資料，以獲

取正式「備案」許可後，駛經大橋到澳門後就可將車輛停留在口岸指定的停車位內，再轉乘澳門

的交通工具。隨著港珠澳大橋開通，上述提及的汽車保險計劃之廣東省保障，有香港保險公司已

自動延伸汽車損失或毀壞保障至澳門的大橋範圍及口岸指定的停車場，讓車主得到保障。

港珠澳大橋現已開通，相信會促使中港澳三地的連繫更為緊密，各位打算使用大橋的車主，

應該提前做足準備，預先檢查自己的駕駛執照及車牌是否有效應用於三地，並是否已投保法定保

險和足夠的保障。日後不幸在任何路段遇上交通事故，就應必須向該路段所屬地報警備案，並盡

快聯絡保險公司處理索債問題。註：保險產品須受有關保單的條款及細則約束。

《ＡＸＡ安盛董事總經理 一般保險業務 胡奕銘》

