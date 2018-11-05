港股回吐５５１點收２５９３４終止三連升，成交９２５億元

《經濟通通訊社５日專訊》港股上周五（２日）急漲１０７０點，連升三日累漲１９００點

，美國總統特朗普與國家主席習近平通電話，令兩國貿易爭端有所降溫。然而，港股今早借勢獲

利回吐，財新中國服務業ＰＭＩ遜市場預期，加上港元匯價大幅下跌，港股跌勢加劇，一度挫逾

７００點，尾市跌幅收窄。

美股上星期五終止三連升，恆指夜期跌逾６００點。港股今早低開４３６點或跌１﹒６５％

報２６０５０，盤中一度低見２５７４７挫７３８點，最終收報２５９３４，跌５５１點或跌

２﹒０８％。國企指數收１０５４４，跌１﹒３４％或跌１４２點。主板成交９２４﹒５６億元

減少４５﹒７１％。

由於中美息差持續擴闊令借入港元買美元變得更有利可圖，港元匯價今日創２０１６年以來

最大跌幅，港匯跌幅最多擴大至逾０﹒２％，最新報７﹒８３５７。

上證綜合指數收２６６５，跌１１點或跌０﹒４１％。財新公布１０月中國服務業ＰＭＩ下

降至５０﹒８，低於市場預期的５２﹒８，並創１３個月新低，主要受新訂單增速停滯影響。



＊藍籌股僅中石化交行上升，騰訊跌近４％＊



５０隻恆指成分股中，４８隻下跌，只有中石化（００３８６）及交行（０３３２８）逆市

上升，分別派１﹒０６％報６﹒６６元，以及升０﹒１７％收５﹒９４元。

騰訊（００７００）上周反彈１６﹒８％後，今日下跌３﹒６９％，報２９２﹒４元。騰訊

表示，截至目前《王者榮耀》健康系統已經穩定運行並順利升級，即將完成全體用戶強制公安實

名校驗。為了更好保護未成年人健康上網，騰訊將把這項經實際驗證有效的防沉迷措施作為標準

配置，在全線遊戲產品中啟用。

其他重磅股普通回吐，友邦保險（０１２９９）挫３﹒１９％，報６２﹒２元；中移動

（００９４１）跌１﹒７６％收７２﹒７５元；匯控（００００５）跌１﹒３６％，報６５﹒５

元；建行（００９３９）跌１﹒３７％，報６﹒４９元；工行（０１３９８）挫２﹒１６％收

５﹒４４元；國壽（０２６２８）跌２﹒１５％，報１６﹒３８元；平保（０２３１８）軟

１﹒３３％，報７８元。



＊內房股全線回吐，潤啤併購喜力業務受壓＊



內房股普遍向下。富力地產（０２７７７）臨時股東大會中通過，以批准公司發行不超過

８﹒０５億股，所得款項將用於補充公司營運資金及還債，全日股價跌８﹒７２％收１２﹒１４

元。中海外（００６８８）跌３﹒２０％，報２５﹒７元。華潤置地（０１１０９）插

４﹒０４％，報２７﹒３５元。碧桂園（０２００７）更跌５﹒２５％，報９﹒０２元。

中國恆大（０３３３３）跌６﹒９２％，報１９﹒３６。人行上周五（２日）發布的《中國

金融穩定報告２０１８》中稱，一些公司急劇向金融業擴張，同時控制了多個、多類金融機構，

形成跨領域、跨業態、跨區域、跨國境經營的金融控股集團，風險不斷累積和暴露，形成「金融

控股公司」的包括恆大集團、明天系、海航集團、復星國際等。復星國際（００６５６）亦跌３

﹒４９％，報１２﹒１６元。

潤啤（００２９１）收購喜力中國及香港產銷業務，股價全日跌３﹒８１％，報２７﹒７５

元。同業青島啤酒（００１６８）挫４﹒３７％，報３２﹒８５元。



＊蘋果公司季度盈測遜預期，瑞聲挫逾７％＊



蘋果公司今季盈利預測遜預期，上周五於美股大瀉逾６％，本港上市的蘋果概念股同樣受累

。瑞聲（０２０１８）插７﹒３８％，報６２﹒１５元，為跌幅最大恆指成分股；舜宇光學科技

（０２３８２）跌２﹒４８％，報７８﹒５元。

國家能源局上周五召開會議，國家能源局昨天組織召開了一次關於太陽能發展「十三五」規

劃中期評估的成果座談會，會上強調了光伏仍是國家重點支持的清潔能源，未來會得到更多支持

，２０２２年前國家會持續提供補貼，２０１９年光伏行業相關政策則會加速出台。光伏股全線

逆市炒高，保利協鑫（０３８００）急升１８﹒７５％，收０﹒５７元；協鑫新能源

（００４５１）漲１０﹒９１％，報０﹒３０５元；卡姆丹克（００７１２）升３﹒２３％，報

０﹒０９６元；陽光能源（００７５７）漲６﹒９３％，報０﹒１０８元。（ｅｃ）

