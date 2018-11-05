【香港政情】林鄭回應撤換政務司報道：無計劃更換個別問責官員

《經濟通通訊社５日專訊》有報道指特首林鄭擬在任期中段進行政府高層人事調整，當中包

括撤換政務司長張建宗。正在上海出席首屆中國國際進出口博覽會的行政長官林鄭月娥，回應指

她有關報道純屬揣測，強調無計劃更換個別問責官員。

她表示，雖在《施政報告》中提出同意有空間將運輸及房屋局分拆，但目前無計劃進行，因為

政府有很多其他工作，不想花太多精力在改組工作上。（ｆｗ）（ｚｚ）

