《樓市點評－汪敦敬》樓市的美夢時刻

《樓市點評》樓市和股市也分別下跌了，一下子市場悲鴻遍野！筆者奇怪，明明現實是一齣

喜劇，為何都被唱成了是悲劇？在準買家方面來說，樓價下跌應該是「美夢成真」才對，不少樓

市板塊近期下跌了１０％左右，屯門４５０萬或以下的二手私樓放盤量由本來的逐步走向絕跡，

現在已有１１７個！不少追不及樓價的人，原本沒有機會上車，現在有上車機會了！這不是一件

好事嗎？



在業主來說，大家也不要誤會減價對他們來說一定是一齣悲劇，真相是絕大部分的業主都開

心離場！不要忘記他們絕大多數都是享受著樓價上升以倍數計的升幅，豐收摸頂離場！贏錢贏面

！現在市場上極少有是壯士斷臂式的「止蝕離場」，現在正是一個止賺市！對他們來說怎會不是

一件好事！



看看客觀環境，最新公布的Ｍ３（貨幣總供應量）增多了！Ｍ３連升３個月，是歷史次新高

！為何筆者常說「Ｍ３定律」？錢多了自然息口低，大銀行的存款是按揭額的４倍左右（以恆生

銀行為例），在這格局如何大幅加息？我們Ｍ３的１４萬億遠高於市場上的需要，這個是量化貨

幣和貨幣戰爭下的「穩定大陣」，這個大格局出現了平息的現實，從此樓價就「易升難跌」！市

場就「價升量跌」！如果地產代理明白以上這個現實，只要不行人海舖海戰術的話，現在一樣是

個豐收期，其實佣金因為樓價上升，是以前的以倍數計，不難平衡成交量的減少，加上人海舖海

戰術令到市場質素下降，亦等於同業競爭力向下跌，對於反其道而行的代理，何況又不是一個好

消息？



事實上，地產代理行業的人海舖海戰術近年是給人有失控的感覺，雖然每次成交淡靜的時候

，同業都會醞釀裁員及向一些沒有生意的員工出警告信，但是每次市道回復之後，都會更進一步

大幅增加員工，這樣我覺得不是前線員工的福。





在國際大局上，不少人用人民幣貶值及中國股票長期調整去評論中方的實力較弱，我非常之

不同意這種用西方邏輯去觀察中國市場的做法，我認為９７之後的新常態已經不是只看市場的表

象，我們甚至不可以在價格升跌中看到真正實力，我會認為甚麼是災難？就是調整價格中財富是

蒸發了的就是災難，那甚麼是強勢？我認為在價格升跌中，反而財富變得更凝聚的，那這個就是

經濟的強勢了！中美誰強誰弱？樓市真跌還是假跌？時間可以印證得到！



不過，在結構不變之下，美夢始終都會醒，夢醒後機會是否仍存在？一笑已經風雲過了！《

祥益地產總裁 汪敦敬》

