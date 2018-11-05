【進博會】王炳南：５８個「一帶一路」國家逾千家企業參展

《經濟通通訊社記者林雯婕５日上海專電》商務部副部長王炳南周六（３日）在進博會記者

會上表示，首屆進博會有來自５８個「一帶一路」沿線國家的逾１０００家企業參展，佔參展企

業總數將近三分之一；參展面積達到４﹒５萬平方米，佔企業展總展覽面積１６﹒５％，涵蓋了

農產品、日用消費品、服裝服飾等多個類別。

他再次重申，未來１５年中國將進口２４萬億美元的商品，相信進博會將為包括「一帶一路

」相關國家在內的世界各國擴大對華出口提供新機遇。

