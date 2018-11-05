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05/11/2018 09:06

【駐京專電】中證監對王法銅操縱３股票案罰１４億，其中２隻虧本

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明５日北京專電》中國證監會日前公布對王法銅操縱「如通股
份」「清源股份」「亞振家居」股票價格的處罰決定書，為今年以來第三例罰沒金額超１０億元
的股票操縱案。決定書顯示，中證監會對王法銅的股票操縱案一共罰沒金額約１４億元（人民幣
．下同），王法銅所操縱的３隻股票中有２隻是虧本的。
　　案件中，王法銅利用「謝某微」等３４４個證券帳戶，連續交易「如通股份」「清源股份」
「亞振家居」，對這３隻股票價格進行操縱。不過，除了操縱「如通股份」是盈利的，另外２隻
股票完全處於虧損狀態。
　　王法銅在２０１７年１月３日至３月１４日期間操縱「如通股份」價格，一共獲利３﹒４６
億元；在２０１７年２月２０日至５月１１日期間操縱「清源股份」價格實際虧損７９２４萬元
，期末餘股７６﹒６萬股，截至２０１７年５月１１日，所持股票帳面虧損１１０２萬元；在
２０１７年２月２０日至６月１日期間操縱「亞振家居」價格實際虧損７９１２萬元，期末持股
３﹒９５萬股，截至２０１７年６月１日，所持股票帳面虧損２﹒７７萬元。
　　王法銅及其代理人在聽證及陳述申辯中提出，其違法所得未能扣減虧損數額，請求按照實際
獲利數額確定違法所得。中證監對此回應稱，本案中，王法銅共操縱３隻股票，每次操縱均具有
獨立性，故對其違法所得也應獨立計算。
　　處罰決定書顯示，證監會對王法銅操縱「如通股份」價格行為，沒收違法所得３﹒４６億元
，並處以１０﹒３９億元的罰款；對操縱「清源股份」、「亞振家居」價格行為各處以２００萬
元的罰款。綜上合計，沒收王法銅違法所得３﹒４６億元，並處以１０﹒４３億元罰款。
　　《證券法》規定，操縱證券市場應沒收違法所得，並處以違法所得一倍以上五倍以下罰款；
沒有違法所得或者違法所得不足３０萬元的，處以３０萬元以上３００萬元以下的罰款。

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