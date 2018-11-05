【科創板】上交所：將積極研究制訂科創板和註冊制試點方案

《經濟通通訊社５日專訊》國家主席習近平今日在進博會開幕式上提出增設科創板。上交所

表示，設立科創板並試點註冊制是提升服務科技創新企業能力，增強市場包容性，強化市場功能

的一項資本市場重大改革舉措。通過發行、交易、退市、投資者適當性、證券公司資本約束等新

制度以及引入中長期資金等配套措施，增量試點、循序漸進，新增資金與試點進展同步匹配，力

爭在科創板實現投融資平衡、一二級市場平衡、公司的新老股東利益平衡，並促進現有市場形成

良好預期。



＊科創板為獨立於現有主板新設板塊，並進行註冊制試點＊



上交所指出，這次中央決定在上交所設立科創板並試點註冊制，對於完善多層次資本市場體

系，提升資本市場服務實體經濟的能力，促進上海國際金融中心、科創中心建設，具有重要意義

，為上交所發揮市場功能，彌補制度短板，增強包容性提供了至關重要的突破口和實現路徑。

上交所將積極研究制訂科創板和註冊制試點方案，向市場徵求意見並履行報批程序後實施。

科創板是獨立於現有主板市場的新設板塊，並在該板塊內進行註冊制試點。

下一步將在中證監的統一部署下，依據法律法規和政策，制訂工作方案、各項規則以及配套

制度，完成相關技術系統開發工作，積極穩妥推進科創板和註冊制試點在上海證券交易所順利落

地。（ｂｉ）

