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即市新聞

05/11/2018 15:09

【科創板】上交所：將積極研究制訂科創板和註冊制試點方案

　　《經濟通通訊社５日專訊》國家主席習近平今日在進博會開幕式上提出增設科創板。上交所
表示，設立科創板並試點註冊制是提升服務科技創新企業能力，增強市場包容性，強化市場功能
的一項資本市場重大改革舉措。通過發行、交易、退市、投資者適當性、證券公司資本約束等新
制度以及引入中長期資金等配套措施，增量試點、循序漸進，新增資金與試點進展同步匹配，力
爭在科創板實現投融資平衡、一二級市場平衡、公司的新老股東利益平衡，並促進現有市場形成
良好預期。

＊科創板為獨立於現有主板新設板塊，並進行註冊制試點＊

　　上交所指出，這次中央決定在上交所設立科創板並試點註冊制，對於完善多層次資本市場體
系，提升資本市場服務實體經濟的能力，促進上海國際金融中心、科創中心建設，具有重要意義
，為上交所發揮市場功能，彌補制度短板，增強包容性提供了至關重要的突破口和實現路徑。
　　上交所將積極研究制訂科創板和註冊制試點方案，向市場徵求意見並履行報批程序後實施。
科創板是獨立於現有主板市場的新設板塊，並在該板塊內進行註冊制試點。
　　下一步將在中證監的統一部署下，依據法律法規和政策，制訂工作方案、各項規則以及配套
制度，完成相關技術系統開發工作，積極穩妥推進科創板和註冊制試點在上海證券交易所順利落
地。（ｂｉ）

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