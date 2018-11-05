【Ａ股維穩】上周北上資金累流入３４６億創新高，修復行情望延續

《經濟通通訊社５日專訊》隨著外圍市場出現積極變化，上周北上資金大舉「掃貨」Ａ股。

上周北上資金累計淨流入３４６﹒３４億元（人民幣．下同），滬股通上周淨買入２４５﹒７５

億元，深股通淨買入１００﹒５８億元，周淨流入金額雙雙創下歷史新高。

值得注意的是，僅從上周五（２日）單日數據來看，北上資金淨流入金額達１７３﹒８５億

元。其中滬股通資金淨流入金額１１０﹒１３億元，深股通資金淨流入金額６３﹒７２億元。北

上資金淨流入額創造歷史單日淨流入新高，深股通資金淨流入金額不但創歷史新高，而且是此前

紀錄的兩倍。從北上資金一改此前悲觀態度轉而看多做多而言，場外增量資金的持續入場有望繼

續推動後市階段性修復行情。

安信證券表示，目前從估值、投資者情緒、市場特徵等多個維度看，Ａ股市場基本具備了底

部區域的特征。通過對三輪市場底部區域的復盤，當前市場與２０１２年有諸多相似之處。市場

經過長期調整，前期利空逐步得到消化，整體估值與盈利已經趨於匹配，但風險偏好仍然處於低

位。雖然指數仍在不斷夯實底部，但是部分景氣向上，確定性較強的行業逐步呈現向上趨勢，伴

隨風險偏好的逐步修復，部分低估值行業也有望走出一波估值修復行情。（ｃｔ）

