【貿易開戰】美國恢復制裁伊朗能源金融，中國外交部表示遺憾

《經濟通通訊社５日專訊》美國恢復對伊朗能源金融領域制裁。中國外交部發言人辦公室表

示，中方對美方的決定表示遺憾，也注意到國際社會普遍反對單邊制裁和「長臂管轄」的做法。

伊朗核問題全面協議是業經聯合國安理會核可的多邊協議，應當得到全面、有效執行。

外交部指，希望相關各方都能從大局和長遠出發，履行各自應盡的責任和義務，站到歷史正

確的一邊。中方將繼續秉持公正、客觀和負責任態度，繼續為維護全面協議作出不懈努力，同時

也堅定維護自身正當合法權益。（ｃｔ）

