《經濟通通訊社５日專訊》首屆中國國際進口博覽會今日在上海舉行。京東集團宣布，進博
會期間，以京東集團為主體預計直接簽約並採購近１０００億元人民幣進口品牌商品，包括米技
、博西家電、虎牌、德龍、戴爾、馬蘭士等國際知名品牌，為進口商品入華簽出首張高額訂單。
（ｅｎ）
05/11/2018 13:19
【進博會】京東：於進博會期間採購近１０００億元進口商品
《經濟通通訊社５日專訊》首屆中國國際進口博覽會今日在上海舉行。京東集團宣布，進博
會期間，以京東集團為主體預計直接簽約並採購近１０００億元人民幣進口品牌商品，包括米技
、博西家電、虎牌、德龍、戴爾、馬蘭士等國際知名品牌，為進口商品入華簽出首張高額訂單。
（ｅｎ）
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