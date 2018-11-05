【聚焦人幣】人幣兌一美元即期開市跌５３點子，報６﹒８９５０

《經濟通通訊社５日專訊》人民幣匯價上周一洗逾半個月的貶勢，人民幣兌一美元中間價今

報６﹒８９７６，收復６﹒９關，較上個交易日大升３９５點子，升幅創今年８月２８日以來最

大。

人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早低開５３點子，報６﹒８９５０，上個交易日即期

匯率收盤報６﹒８８９７。（ａｃ）

