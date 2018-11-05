《經濟通通訊社５日專訊》４０３５億元人民幣中期借貸便利（ＭＬＦ）今日到期，人民銀
行公布，今日不進行逆回購操作，但全額續做一年期ＭＬＦ，利率持平，為３﹒３％。（ａｃ）
05/11/2018 09:50
【人行放水】人行全額續做４０３５億ＭＬＦ，利率持平３﹒３％
《經濟通通訊社５日專訊》４０３５億元人民幣中期借貸便利（ＭＬＦ）今日到期，人民銀
行公布，今日不進行逆回購操作，但全額續做一年期ＭＬＦ，利率持平，為３﹒３％。（ａｃ）
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