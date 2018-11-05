《經濟通通訊社５日專訊》上海證券交易所將設立科創板並試點註冊制。英大證券首席經濟
學家李大霄表示，上交所科創板是多層次資本市場的重要組成部分，完善資本市場結構的合理安
排，也是支持雙創的有力舉措，支持創新創業就業的重要渠道，也是ＶＣ、ＰＥ的重要退出渠道
，試點註冊制是合理定價基礎，使得二級市場的投資者接手價格不產生過度的偏離，完善資本市
場的基礎制度對保護投資者利益非常重要。對中國多層次資本市場建設意義重大，影響深遠。價
值觀念將進一步弘揚。（ｃｔ）
05/11/2018 16:12
【科創板】英大證券：科創板是ＶＣ、ＰＥ的重要退出渠道
《經濟通通訊社５日專訊》上海證券交易所將設立科創板並試點註冊制。英大證券首席經濟
學家李大霄表示，上交所科創板是多層次資本市場的重要組成部分，完善資本市場結構的合理安
排，也是支持雙創的有力舉措，支持創新創業就業的重要渠道，也是ＶＣ、ＰＥ的重要退出渠道
，試點註冊制是合理定價基礎，使得二級市場的投資者接手價格不產生過度的偏離，完善資本市
場的基礎制度對保護投資者利益非常重要。對中國多層次資本市場建設意義重大，影響深遠。價
值觀念將進一步弘揚。（ｃｔ）
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