【科創板】英大證券：科創板是ＶＣ、ＰＥ的重要退出渠道

《經濟通通訊社５日專訊》上海證券交易所將設立科創板並試點註冊制。英大證券首席經濟

學家李大霄表示，上交所科創板是多層次資本市場的重要組成部分，完善資本市場結構的合理安

排，也是支持雙創的有力舉措，支持創新創業就業的重要渠道，也是ＶＣ、ＰＥ的重要退出渠道

，試點註冊制是合理定價基礎，使得二級市場的投資者接手價格不產生過度的偏離，完善資本市

場的基礎制度對保護投資者利益非常重要。對中國多層次資本市場建設意義重大，影響深遠。價

值觀念將進一步弘揚。（ｃｔ）

